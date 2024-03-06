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توضيح جديد من الاتحاد العراقي.. أين وصلت إصابة لاعب نادي الطلبة "لاوندي"؟

رياضة

2024-03-06 | 06:07
توضيح جديد من الاتحاد العراقي.. أين وصلت إصابة لاعب نادي الطلبة &quot;لاوندي&quot;؟
2,233 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

أصدرت الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء 6 مارس/اذار 2024، توضيحاً جديداً حول إصابة لاعب نادي الطلبة والمنتخب الأولمبي "حسين عبد الله لاوندي".

وذكر الاتحاد في بيان ورد للسومرية نيوز، ان رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم عدنان درجال، يتابع باهتمامٍ بالغٍ، الحالةَ الصحيّة للاعب "حسين عبد الله لاوندي" بشكلٍ يومي من خلال اتصاله المُباشر مع طبيبه المُختصِ في مستشفى غازي الحريري "علي الشالجي".

وبحسب البيان، قال طبيبه المُختص، ان اللاعبُ سيجري الفحصَ الأخير يوم الأحد المُقبل ليتم بعدها الوقوفُ على درجةِ تعافيه من الإصابةِ التي لحقت في رأسه، وتحديد الوقت المناسب لعودته إلى الملاعب.

وتعرض لاعب المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم، وفريق الطلبة، الذي ينشط في دوري نجوم العراق "حسين عبد الله لاوندي"، إلى إصابة خطيرة خلال المباراة الودية بين فريقه الطلبة وفريق الصناعات الكهربائية التي جرت يوم الجمعة الماضي، على ملعب جامعة بغداد.

وتنتظر "لاوندي" مشاركة مرتقبة مع منتخبنا الأولمبيّ في الاستحقاقِ المُرتقب بنهائياتِ كأس آسيا دون 23 عاماً في دولةِ قطر الشهر المقبل والمؤهلة لدورةِ الألعاب الأولمبية في باريس الصيف المقبل.

ويعد اللاعب حسين عبد الله لاوندي من أبرز هدافي منتخب العراق الأولمبي، وأحد أهم الأوراق الرابحة التي يعتمدها مدربه راضي شنيشل، كما يعد من اللاعبين البارزين مع فريق الطلبة وكذلك في دوري نجوم العراق، حيث يمتاز بتسجيل الأهداف بالرأس وبالقدمين، فضلاً عن مهاراته العالية وذكائه الميداني المميز.


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