بالمرتبة الـ3 عربياً.. الأندية العراقية ضمت 674 لاعباً في آخر 5 سنوات

السومرية نيوز – رياضة



بلغ إنفاق أندية كرة القدم العربية لضم لاعبين أجانب في الفترة من 2019 إلى 2023 نحو 1.826 مليار دولار، بحسب تقرير "ميركاتو الشرق 2023" الذي يمثل سادس التقارير الصادرة عن "الشرق للأخبار"، والذي يرصد سوق انتقالات لاعبي كرة القدم في الدول العربية.





1.2 مليار دولار إنفاق 2023

سجل عام 2023 زيادة بلغت 1146% في إنفاق الأندية العربية على ضم لاعبين من الخارج مقارنةً بعام 2022، إذ تم إنفاق 1.221 مليار دولار مقارنة بنحو 98 مليوناً فقط في العام السابق.



يمثل ما تم إنفاقه العام الماضي نحو 67% من إجمالي ما أنفقته الأندية العربية لضم لاعبين من الخارج خلال الفترة من 2019 حتى 2023، وذلك بعد حالة الحراك الكبيرة التي شهدتها سوق انتقالات اللاعبين في الدوري السعودي صيف 2023، مع نشاط لافت أيضاً لأندية قطر والإمارات.



أندية السعودية تأتي في صدارة الإنفاق على ضم اللاعبين بفارق واضح عن أقرب منافسيها، حيث تستحوذ على نسبة تقترب من 70% من إجمالي ما أنفقته أندية البلدان العربية في آخر 5 سنوات، بحجم إنفاق بلغ 1275.8 مليون دولار، منها 973 مليوناً في 2023. فيما تلتها أندية قطر والإمارات ومصر وتونس. يستمد تقرير "ميركاتو الشرق 2023" كافة البيانات من التقارير الرسمية الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والتي يتابعها نظام الانتقالات الدولي "تي إم إس".سجل عام 2023 زيادة بلغت 1146% في إنفاق الأندية العربية على ضم لاعبين من الخارج مقارنةً بعام 2022، إذ تم إنفاق 1.221 مليار دولار مقارنة بنحو 98 مليوناً فقط في العام السابق.يمثل ما تم إنفاقه العام الماضي نحو 67% من إجمالي ما أنفقته الأندية العربية لضم لاعبين من الخارج خلال الفترة من 2019 حتى 2023، وذلك بعد حالة الحراك الكبيرة التي شهدتها سوق انتقالات اللاعبين في الدوري السعودي صيف 2023، مع نشاط لافت أيضاً لأندية قطر والإمارات.أندية السعودية تأتي في صدارة الإنفاق على ضم اللاعبين بفارق واضح عن أقرب منافسيها، حيث تستحوذ على نسبة تقترب من 70% من إجمالي ما أنفقته أندية البلدان العربية في آخر 5 سنوات، بحجم إنفاق بلغ 1275.8 مليون دولار، منها 973 مليوناً في 2023. فيما تلتها أندية قطر والإمارات ومصر وتونس.

8 آلاف لاعب

ضمّت الأندية العربية في الفترة ما بين عامي 2019 و2023 نحو 7956 لاعب كرة قدم من الخارج، منهم 2162 لاعباً في 2023، ما يمثل نحو 37% من إجمالي اللاعبين المنضمين خلال تلك السنوات.



مع إنفاقها الضخم لضم اللاعبين، لاسيما خلال الموسم الأخير، كانت الأندية السعودية هي الأكثر تعاقداً مع لاعبين أجانب، إذ تعاقدت خلال آخر 5 سنوات مع 1503 لاعبين، ما يمثل نحو 19% من إجمالي عدد المنضمين إلى الأندية العربية.



ولم تظهر أندية قطر في قائمة الأكثر استقطاباً للاعبين، رغم مجيئها ثانيةً من حيث حجم الإنفاق على شراء لاعبين من الخارج. فيما احتلت الأندية الإماراتية المرتبة الثانية من حيث عدد اللاعبين الأجانب، تلتها أندية تونس والمغرب. وكانت المفاجأة تواجد الأندية العراقية التي ضمت 674 لاعباً في آخر 5 سنوات.