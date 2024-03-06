رسميا.. الكشف عن عقوبة بيلينجهام

وتعادل ريال مدريد مع مضيفه فالنسيا (2-2)، مساء السبت، على ملعب ميستايا، ضمن مباريات الجولة 27 لليجا.وشهد اللقاء واقعة مثيرة للغاية، عندما أطلق الحكم جيل مانزانو صافرته بنهاية المباراة خلال كرة عرضية لريال مدريد انتهت بهدف سجله جود بيلينجهام.وقرر مانزانو، طرد بيلينجهام بعدما اعترض على إلغاء الهدف.وأصدرت الرابطة، قرارًا بإيقاف بيلينجهام لمدة مباراتين، وفقًا للمادة 127 من قانون الانضباط.وبالتالي سيغيب بيلينجهام عن ريال مدريد ضد سيلتا فيجو في سانتياجو برنابيو وأوساسونا في ملعب آل سادار.وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى بأن ريال مدريد ينوي الاستئناف ضد عقوبة بيلينجهام، عقب إعلانها بشكل رسمي.