ليفربول يتلقى نبأً ساراً قبل مواجهة براغ والسيتي

وظهر صلاح في مقطع فيديو نشره فريقه على منصة "إكس" وهو يتدرب بشكل عادي مع زملائه يوم الأربعاء عشية مواجهة ليفربول ومضيفه سبارتا براغ التشيكي المقررة غدا الخميس في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي، على أن يلعب "الريدز" ضد مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي الأحد المقبل.وكان صلاح تعرض لإصابة عضلية في فخذه خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا في 18 يناير الماضي، وسافر بعدها بأيام إلى ليفربول لتلقي العلاج، علما بأن منتخب "الفراعنة" ودع لاحقا من ثمن النهائي أمام الكونغو الديموقراطية بركلات الترجيح.وعاد صلاح من الإصابة منتصف فبراير الماضي، فسجل هدفا ولعب تمريرة حاسمة مساهما في فوز ليفربول المتصدر على مضيفه برنتفورد 4-1 في الدوري الإنجليزي، بيد أن الإصابة عاودته وغاب عن المباريات الأخيرة للفريق الأحمر الذي يستعد لمباراة بالغة الأهمية في الدوري مع مان سيتي حامل اللقب ووصيفه راهنا بفارق نقطة.