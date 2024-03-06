برشلونة يتلقى أنباءً سعيدة قبل مواجهة مايوركا

ويستعد برشلونة لمواجهة مايوركا، يوم الجمعة، على ملعب لويس كومبانيس، ضمن مباريات الجولة 28 لليجا.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ماركوس ألونسو شارك في جزء من المران الجماعي لبرشلونة، اليوم الأربعاء، قبل يومين من مواجهة مايوركا.ولم يشارك ألونسو، الذي خضع لعملية جراحية في أسفل الظهر في يناير/كانون الثاني الماضي، في أي مباراة منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.وأكدت الصحيفة، أن ألونسو سيواصل عمليات التأهيل، قبل الحصول على التصريح الطبي للمشاركة في الجزء الأخير من الموسم.وشارك ألونسو في سبع مباريات فقط حتى الآن هذا الموسم، بإجمالي 299 دقيقة.ويعاني برشلونة من كثرة المصابين خلال هذه الفترة، بعد إصابة فرينكي دي يونج وبيدري جونزاليس إلى جانب بابلو جافي وأليخاندرو بالدي.