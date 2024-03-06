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حريق ضخم يلتهم ملعب نادي انجليزي
رياضة
2024-03-06 | 11:23
153 مشاهدة
تعرض ملعب نادي ساوثهامبتون الإنجليزي لحريق هائل يوم الأربعاء، مما أدى إلى إخلاءه قبل ساعات من إحدى مباريات الفريق في دوري البطولة "تشامبيونشيب".
ويلتقي ساوثهامبتون مع بريستون نورث إيند في إطار الجولة 36 من منافسات دوري القسم الثاني الإنجليزي، في تمام 10.45 من مساء الأربعاء.
ويحتل "القديسون" المركز الرابع في جدول ترتيب "تشامبيونشيب"، وهو المركز الذي يقود صاحبه إلى الأدوار الفاصلة للتأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في تقرير لها أن ملعب "سانت ماري" التابع لساوثهامبتون، قد اجتاحه الدخان ليتم إخلاءه تماماً قبل ساعات من لقاء بريستون.
وغطي ملعب ساوثهامبتون بسحابات كثيفة من الدخان بعدما اشتعلت النيران في مصنع بمنطقة صناعية مجاورة للملعب، لتهرع قوات الطوارىء لمكان الواقعة على الفور، وتم فرض سياج أمني وإغلاق للطرق المجاورة المؤدية إليه.
وظهر في أحد المقاطع، لحظات يكافح فيها رجال الإطفاء لإطفاء النيران المشتعلة بالخراطيم، مع تصاعد الدخان في الهواء.
وطلب ساوثهامبتون عبر مكبرات صوت من موظفيه إخلاء الملعب الذي يتسع لاستقبال 32 ألف متفرج على الفور، مع توجيه النصائح للسكان القريبين بإغلاق جميع النوافذ.
الغريب أن المصنع الذي تعرض للحرق هو مملوك لشركة ساوثهامبتون لكنه مهجور في الوقت الحالي.
وأدى الحريق إلى انهيار سقف المصنع الذي يقع في شارع ملبورن، وتحطيم نوافذه.
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