بعد تهديده بالسجن.. الكشف عن رد فعل مدرب ريال مدريد

وذكرت تقارير أن أنشيلوتي تهرب من دفع أكثر من مليون يورو لمصلحة الضرائب الإسبانية في السنتين الماليتين 2014 و2015، خلال ولايته الأولى مع المرينجي، نتيجة التربح من وراء حقوق الصور.وأضافت: "أنشيلوتي أخفى الكشف عن دخله من حقوق الصور، سواء من ريال مدريد أو العلامات التجارية الأخرى لمختلف الأحداث، من خلال نقل هذه الحقوق إلى كيانات وهمية خارج إسبانيا، بحيث لا يضطر هو أو هذه الشركات التي تفتقر إلى نشاط حقيقي، إلى دفع ضرائب على المبالغ الكبيرة التي يحصل عليها".ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن كارلو أنشيلوتي هادئ بشأن اتهامات المدعي العام في مدريد والمطالبة بدخوله السجن.وأشار البرنامج الإسباني إلى أن أنشيلوتي سيتحدث عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذا الأمر قبل مباراة ريال مدريد ولايبزيج.ويحل لايبزيج ضيفا على ريال مدريد، داخل ملعب سانتياجو برنابيو، اليوم الأربعاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، علما بأن مباراة الذهاب في ألمانيا انتهت بفوز الملكي (1-0).