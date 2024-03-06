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هل ينتقل ديفيز إلى مدريد؟.. بايرن ميونخ يعلق
رياضة
2024-03-06 | 12:39
248 مشاهدة
قدم ماكس إيبرل، المدير الرياضي الجديد لبايرن ميونخ، اليوم الأربعاء، وعدًا للجماهير البافارية بشأن نجم الفريق ألفونسو ديفيز.
وينتهي تعاقد ديفيز مع البايرن بنهاية الموسم المقبل، وسط أنباء قوية عن رغبة ريال مدريد في ضم اللاعب الكندي بانتهاء الموسم الجاري.
وقال إيبرل، في تصريحات أبرزها الصحفي فابريزيو رومانو المتخصص في انتقالات اللاعبين والمدربين بأوروبا: "لم أتحدث مع ألفونسو ديفيز بشأن تجديد عقده حتى الآن".
وأضاف المدير الرياضي الجديد لبايرن ميونخ، بحسب ما نشر فابريزيو بحسابه الرسمي على موقع "فيس بوك": "ولكن لدي أمل دائمًا، فالقصة ما تزال مفتوحة، ولن أتخلى عنه".
وكانت تقارير ألمانية قد أشارت إلى أن ريال مدريد عرض 35 مليون يورو لضم ديفيز، بينما اشترط بايرن الحصول على 50-60 مليون يورو للموافقة على رحيل اللاعب، حال عدم تجديد عقده.
وترددت أنباء حول نية بايرن ضم الفرنسي ثيو هيرنانديز، ظهير أيسر ميلان، حال رحيل ديفيز عن أليانز آرينا.
جدير بالذكر أن إيبرل تولى منصب المدير الرياضي في بايرن قبل أسبوعين فقط.
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