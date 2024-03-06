التعادل الإيجابي يحسم "ديربي بغداد"

حسم التعادل الإيجابي لقاء فريقي الزوراء والطلبة، مساء اليوم الأربعاء، ضمن دوري نجوم العراق.

وكان الزوراء بدأ بالتسجيل عبر علاء عباس، قبل أن يدرك الطلبة التعادل من ركلة جزاء نفذها بنجاح زيد تحسين. واقيمت المباراة على ملعب الشعب الدولي في بغداد بقيادة حكم سعودي. وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الزوراء والطلبة في ترتيب الفرق الى 27 نقطة لكل الفريقين.