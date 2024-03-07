هالاند يعادل أسطورة مانشستر سيتي في دوري الأبطال

وسجل صاحب الـ23 عاما هدف فريقه الثالث في شباك كوبنهاجن، خلال المباراة الجارية بملعب الاتحاد، في إياب ثمن النهائي.وعادل هالاند بذلك حصيلة الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، الهداف التاريخي للسيتي، في دوري الأبطال، بحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات.ووصل الدولي النرويجي لهدفه الـ41، وهو إجمالي ما سجله أجويرو على مدار مسيرته حتى الاعتزال.لكن المثير أن هالاند احتاج 37 مباراة فقط، أقل من المهاجم الأرجنتيني السابق (79)، لمعادلة سجله التهديفي في التشامبيونز ليج.لكن هداف البطولة في الموسم الماضي، مازال أمامه مشوار طويل للاقتراب من القمة، إذ يتقدم عليه حتى الآن 18 لاعبا في قائمة الهدافين، سواء في الكأس الأوروبية أو نسخة دوري الأبطال.