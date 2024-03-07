الجولة الـ19 من دوري نجوم العراق تنطلق اليوم.. إليك المباريات

ويطمح ممثل محافظة بابل إلى النهوض من سباته الطويل بعد 14 مباراة على التوالي لم يتمكن فيها من تحقيق الفوز، وهو يأمل أن يظهر أمام النفط بأداء مختلف بغية تصحيح المسار وكسر حاجز النحس الذي رافقه خلال الجولات الماضية. وتعادل فريق القاسم في آخر اختبار جمعه بنظيره نفط الوسط، وأصبح في رصيده (12 نقطة)، ويقبع حالياً بالمركز الثامن عشر.وعلى الجانب الآخر يتطلع النفط إلى تعويض خسارته الكبيرة التي تكبدها بمواجهة القوة الجوية، من أجل التقدم نحو مرتبة جيدة في سلم الترتيب، لا سيما أنه يتواجد بالمرتبة التاسعة برصيد (24 نقطة).وتستكمل غداً الجمعة منافسات الجولة الـ19 حينما تقام 5 مباريات، أبرزها لقاء الشرطة الوصيف بمتحديه الكرخ. ويبحث القيثارة عن حصد النقاط الكاملة بغية تقليص الفارق مع الجوية المتصدر، وتبدو حظوظ الأخضر هي الأوفر للتفوق في المباراة عطفاً على الفوارق الفنية، إلا أنَّ الكناري عازم على إيقاف طموحات الشرطة، معتمداً على المعنويات المرتفعة عقب تغلبه في الجولة السابقة على نفط البصرة خارج قواعده.ويقف الأخضر وصيفاً وله (39 نقطة)، بينما لدى الأصفر (17 نقطة) في المركز السابع عشر. ويلعب غداً نوروز مع الحدود سعياً منه لنفض غبار الخسارة الأخيرة أمام النجف، وهو يعول على عاملي الأرض والجمهور لبلوغ الهدف المنشود، بدوره يحل كربلاء ضيفاً على نفط ميسان، وينشد أربيل الفوز حينما يلاعب دهوك في ديربي الشمال، من جانبه يحط نفط البصرة الرحال لملاقاة الكهرباء.