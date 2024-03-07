بعد البايرن.. ثلاثة خيارات امام توخيل

وافادت شبكة "سكاي" الألمانية بأن "توخيل يفاضل بين فرصة للعمل في الدوري الإنجليزي أو الإسباني".واوضحت أن "توخيل يبقى مرشحا لخلافة إيريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد الذي يبقى مصيره على المحك حتى حزيران المقبل".وأضافت أن "المدرب الألماني يرحب أيضا بالعودة إلى تشيلسي لاقتناعه التام بأن تجربته مع الفريق اللندني لم تكتمل".وأشارت إلى أن "توماس توخيل يعد أيضا أحد المرشحين لقيادة فريق برشلونة الإسباني خلفا لتشافي هرنانديز الذي سيرحل أيضا بنهاية الموسم الجاري".من جانبها كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن "إدارة برشلونة تفاضل بين خيارين إما الإيطالي روبرتو دي زيربي مدرب برايتون الإنجليزي أو مدير فني ألماني".وأكدت أن "توخيل أحد الخيارات المطروحة لكونه معجبا بفلسفة النادي ويميل للثقة في الاعتماد على اللاعبين الشباب".وختمت تقريرها: "لكن هناك شكوك تساور إدارة برشلونة بسبب تواضع أداء بايرن ميونخ في الفترة الأخيرة لذا ستجري جلسة أولية مع توخيل قبل التفكير في التعاقد معه".