بيلينجهام يتسبب بعقوبة "قاسية" لحكم لقاء مدريد وفالنسيا.. ماذا فعل الاخير؟

وحسم التعادل الإيجابي 2-2 مباراة فالنسيا مع ريال مدريد في استاد "ميستايا"، حيث ألغى هدفاً في الثانية الأخيرة للإنجليزي جود بيلينغهام بداعي أنه "أطلق صافرة النهاية قبل دخول الكرة إلى المرمى".وينص القانون على أنه يجب استكمال الفرصة حتى نهايتها قبل إطلاق الحكم لصافرته، وهو ما لم يحدث أثناء هجمة حاسمة لريال مدريد ضد "الخفافيش".وقال موقع "Archivo VAR" الإسباني المتخصص في تحليل الحالات التحكيمية في تقرير له، إن لجنة الحكام الفنية أبلغت مانزانو بالخطأ وقررت أن تعفيه من إدارة مباريات في المرحلة المقبلة، في فترة غياب غير محددة حتى الآن، لكن الاستبعاد بشكل مبدئي سيكون لجولة واحدة على الأقل.كان الموسم الماضي شهد إيقاف الحكم أورتيز أرياس لمدة 3 أسابيع بسبب خطأ مماثل في لقاء بين ريال بلد الوليد وإشبيلية خلال شهر مايو/ أيار 2023.يذكر أن تعادل ريال مدريد مع فالنسيا لم يؤثر على تصدر "الميرينغي" لترتيب فرق الدوري الإسباني، بعدما سقط جيرونا الثاني في فخ الخسارة 0-1 من ريال مايوركا، بينما تعادل برشلونة الثالث سلبياً مع أتلتيك بلباو.ويستمر ريال مدريد متصدراً لترتيب فرق الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة بفارق 7 نقاط عن جيرونا و8 عن برشلونة حامل اللقب والثالث حاليا.