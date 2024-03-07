ليفربول يعلق على عودة صلاح للتدريبات

ولم يخض صلاح أي مباراة مع ليفربول منذ منتصف فبراير الماضي بسبب معاناته من الإصابة، لكنه شارك أمس الأربعاء بشكل عادي في التدريبات الجماعية لـ"الريدز" استعدادا لمواجهة سبارتا براغ المقررة مساء اليوم الخميس في ذهاب الدور ثمن النهائي للدوري الأوروبي.ونشر ليفربول عبر حسابه على منصة "إكس"، صورا لصلاح من التدريبات، وأرفقها بتعليق: "العودة التي ينتظرها الجميع".ويستبعد أن يتواجد صلاح في التشكيلة الأساسية لفريقه ليفربول ضد سبارتا براغ لكن قد يقحمه المدرب الألماني يورغن كلوب كبديل لتهئته للمباراة المرتقبة الأحد المقبل ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.