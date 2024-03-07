تفاقم مشكلة خط وسط يوفنتوس بسبب ألكاراز

ويتعلق الأمر بالأرجنتيني كارلوس ألكاراز، الذي أصيب في عضلة الفخذ الأيمن خلال تدريبات أمس الأربعاء، وهو ما يفاقم مشاكل خط وسط "اليوفي" الذي يعاني من إصابات أخرى.وقال النادي الإيطالي: "ألكاراز تعرض لمشكلة في الفخذ الأيمن خلال التدريبات، وقد خضع صباح اليوم لفحوصات طبية، كشفت عن إصابة في العضلة الفخذية ذات الرأسين".ومن المقرر أن يعيد "اليوفي" تقييم حالة اللاعب الأرجنتيني، الذي تعاقد معه مؤخرا معارا من ساوثهامبتون، خلال 10-15 يوما، لتحديد مدة التعافي بدقة.يشار إلى أن إصابة ألكاراز تزيد تعقيدات الوضع بالنسبة لليوفي، حيث يغيب كل من ويستون ماكيني وأدريان رابيو في الوقت الحالي، بسبب خلع في الكتف الأيسر، وخلع في إصبع بالقدم اليسرى، على التوالي.بالإضافة إلى ذلك، تم إيقاف نيكولو فاجيولي لتورطه في "قضية قمار"، والفرنسي بول بوجبا بسبب ثبوت تعاطيه مادة التستوستيرون.