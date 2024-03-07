الاتحاد الإسباني يفتح ملفاً ضد ريال مدريد

أعلن نادي إشبيلية، اليوم الخميس، أن اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، فتحت ملفًا ضد ريال مدريد، عقب الشكوى التي قدمها النادي الأندلسي بسبب مقطع فيديو بثته قناة النادي الملكي التلفزيونية حول الحكمين إيسيدرو دياز دي ميرا وبابلو جونزاليس فويرتس.

وأدار كلاهما، كحكم رئيسي وحكم الفار، على التوالي، مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي انتهت بفوز الملكي (1-0)، وفي اليوم السابق للمباراة، في 24 شباط، أرسل الفريق الأندلسي رسالة إلى اللجنة التأديبية مستنكرا حملة الاضطهاد والمضايقات التي يقوم بها تلفزيون الريال تجاه الحكام.

وفي المقطع المشار إليه، سلط ريال مدريد الضوء على الأخطاء المزعومة التي ارتكبها الحكمان ضد ريال مدريد في مباريات سابقة.

وأشار إشبيلية في بيان إلى أنه قرر اتخاذ هذه الخطوة لاعتباره أن "هذه الممارسات التي تكررت في الآونة الأخيرة - بما في ذلك في مباراة الدور الأول بين الفريقين - تلحق أضرارا جسيمة بكرة القدم الإسبانية وتشكك في نزاهة المسابقة وشرف التحكيم".

كما ندد النادي بأن هذا له تأثير خاص على المباريات التي تقام على ملعب سانتياجو بيرنابيو، حيث يصل عشرات الآلاف من جماهير ريال مدريد مقتنعون بوجود انحياز من جانب الحكام ضد الملكي، مما يزيد من التوتر ويخلق ضغطًا غير عادل تجاههم".