تعليق جديد يخص انضمام صلاح للدوري السعودي

رد المدير التنفيذي للعمليات في رابطة الدوري السعودي، على إمكانية انضمام النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، إلى الدوري السعودي للمحترفين، خلال الموسم الرياضي الجديد.

وقال كارلو نهرا، في تصريحات صحفية: "خطة استقطاب لاعبين بهذا المستوى مثل محمد صلاح، هي جزء أساسي في استراتيجية العمل".

وأكد نهرا: "موضوع التعاقد مع اللاعبين الكبار لم يكن تحت السيطرة بشكل كبير، ولكن أي لاعب متاح سيقوم فريق العمل لدينا بالتفاوض معه وهذا جزء من أهدافنا".

وأوضح: "نسعى أن يكون الدوري السعودي للمحترفين مميزا على مستوى العالم وفق خطة طويلة المدى، وبفضل الدعم الموجود نستطيع أن نسير وفق الخطة الذي نستهدفها".

وواصل المدير التنفيذي للعمليات في رابطة الدوري السعودي: "استضافة وتنظيم البطولات في السعودية شيء يجب أن نفخر به ويمنحنا الطموح نحو الأمام".

وختم نهرا: "نحن نتعلم من أوروبا بحكم تطور كرة القدم ولا نريد تقليدهم فقط وأن نصبح أوروبا أخرى، ما نريده هو أن نقدم منتجا أفضل ومستقرا في كرة القدم".