باسم "ميسي".. استفزاز جديد لرونالدو في السعودية

استفزت جماهير الرائد، البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر، مساء اليوم الخميس، في الدوري السعودي للمحترفين.

ونجح الرائد في تحقيق الفوز على النصر (3-1)، على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة 23 من دوري روشن.

وقبل انتهاء المباراة بدقائق، رددت جماهير الرائد اسم ليونيل ميسي الغريم التاريخي لرونالدو، في محاولة لاستفزاز النجم البرتغالي.

وليس جديدا أن يسمع رونالدو اسم ميسي يتردد في المدرجات من الفرق المنافسة، بحثا عن استفزازه أو إخراجه عن أجواء المنافسة.

وافتتح الرائد التسجيل في الدقيقة 18 عن طريق كريم بركاوي، وعادل النصر النتيجة (25) عن طريق أيمن يحيى.

وعاد الرائد للتقدم من جديد بتسجيله الهدف الثاني (46) عن طريق محمد فوزير، فيما عزز أمير سعيود النتيجة (87).

واحتفظ النصر صاحب الوصافة برصيده السابق 53 نقطة، فيما رفع الرائد رصيده إلى 23 نقطة في المركز الـ 13.