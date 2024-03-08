صافرة عراقية تقود مباراة الإمارات واليمن

ويتألف الطاقم التحكيمي من مهند قاسم حكمًا للساحة ويساعده كل من واثق مدلل وأحمد صباح، بينما سيكون يوسف سعيد حكمًا رابعًا.وستقام المباراة في العاصمة الإماراتية أبوظبي بتاريخ 21 مارس/آذار الجاري.ويستعد منتخب اليمن لخوض التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، ضمن منافسات المجموعة الثامنة التي تضم منتخبات الإمارات، البحرين، نيبال.ويواصل منتخب اليمن معسكره الإعدادي الداخلي بصنعاء تحت قيادة المدرب الجزائري نور الدين ولد علي، ومساعده قيس محمد صالح.وسيقام المعسكر الخارجي لمنتخب اليمن في السعودية الأسبوع المقبل، وهو المحطة الأخيرة للإعداد قبل مواجهة المنتخب الإماراتي يومي 21 و26 مارس/آذار الجاري في أبوظبي ثم مدينة الخبر السعودية.