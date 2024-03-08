بطريقة ساخرة.. بيريز يعلق على تعاقد مدريد مع مبابي

ونشر خبير سوق الانتقالات، فابريزيو رومانو، عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر، مقطع فيديو لـ بيريز، وهو يلتقط الصور التذكارية مع عدد من مشجعي النادي.وطلب أحد المشجعين من بيريز، التعاقد مع مبابي وديفيز، ليداعب رئيس النادي الملكي، المشجع بسؤاله "من مبابي؟ ومن هو ديفيز؟".وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن مبابي (25 عاما) بصدد الانتقال إلى ريال مدريد في الصيف المقبل، بصفقة انتقال حر، بعدما أبلغ النادي الباريسي، برفضه تجديد التعاقد الذي ينتهي في 30 يونيو/حزيران المقبل.وتردد أيضا أن الفريق المدريدي بصدد التحرك لضم ألفونسو ديفيز في صيف 2024، قبل عام من انتهاء تعاقده مع البافاري.