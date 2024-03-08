بشرى سارة لجمهور مدريد حول عودة ميليتاو

وكان ميليتاو قد تعرض لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى في 12 أغسطس/آب الماضي بالجولة الأولى من الدوري ليغيب بعدها عن الملاعب.وشارك ميليتاو اليوم في جزء من المران الجماعي للريال بالكرة ودونها مما يعكس اقترابه من التعافي، علما بأن مدرب الفريق الإيطالي كارلو أنشيلوتي أشار إلى أن اللاعب قد يعود للملاعب بحلول ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ومباراة الكلاسيكو أمام برشلونة.ومن المنتظر أن يعود للملاعب بحلول نفس الفترة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا الذي تعرض لنفس الإصابة قبل ميليتاو بيومين فقط.أما النمساوي ديفيد آلابا الذي تعرض لنفس الإصابة أيضا في 17 ديسمبر/كانون أول الماضي، فيحتاج لفترة أطول من أجل التعافي.وشارك في مران اليوم الإنجليزي جود بيلينجهام رغم انه لن يتمكن من المشاركة في مباراة الأحد بعد تأكيد لجنة الاستئناف في الاتحاد الإسباني اليوم إيقافه مباراتين على خلفية احتجاجه على قرار حكم مباراة الريال وفالنسيا السبت بالماضي بإلغاء هدفه وإطلاق صافرة النهاية.وكانت النتيجة تشير للتعادل 2-2 لكن بيلينجهام سجل هدفا ثالثا للميرينجي إلا أن الحكم خيل مانزانو قرر إلغاءه وأطلق صافرة النهاية في لقطة مثيرة للجدل.