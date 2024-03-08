بحضور إسباني.. بغداد تحتضن بطولة القفز الأولمبي للفروسية

وحضر البطولة، رئيس اللجنة الأولمبية عقيل مفتن بالإضافة إلى رئيس اللجنة الاولمبية الاسبانية اليخاندرو بلانكو الذي يتواجد في بغداد لتعزيز العلاقات بين بغداد ومدريد لتعزيز التعاون الرياضي وتطوير الكفاءات الرياضية والادارية والفنية.كما حضر البطولة، مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، الإسباني خيسوس كاساس، ورؤساء اتحادات ورياضيين وعائلات بغدادية.