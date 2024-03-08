زيدان يعود للعب في البرنابيو

وقالت المصادر ان "زيدان سيلعب في مباراة ريال مدريد للأساطير ضد بورتو للأساطير (مباراة خيرية) في يوم السبت الموافق 23 اذار في البرنابيو".وتولى زيدان مهمة تدريب ريال مدريد، في ولايتين منذ صيف 2016، وحتى صيف 2021، قبل أن يخلف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، في منصب المدير الفني للفريق الملكي.