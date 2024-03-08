الأهلي يتوج بكأس مصر على حساب الزمالك

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، حيث فشل الفريقان في استغلال المحاولات القليلة التي اتيحت لهما أمام المرميين.وفي الشوط الثاني، تمكن الأهلي من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 84 عن طريق إمام عاشور.ثم أضاف محمد مجدي قفشة الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.وكانت هذه هي أول مباراة نهائية للبطولة تقام خارج مصر.