إبراهيموفيتش يحسم موقف ميلان من بيولي

وعانى بيولي على مدار العامين الأخيرين من تذبذب المستوى، ما أدى للتكهن بإمكانية إقالته من تدريب الروسونيري.وسُئِلَ زلاتان عمّا يجب على بيولي فعله للحفاظ على مكانه كمدرب لميلان، ليرد السويدي في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "يجب أن يستمر فيما يفعله.. هو يقوم بعمل جيد ونحن سعداء به".وأضاف "شعوري جيد (للدور الجديد كمستشار للنادي). أنا أكبر وأتعلم وأعمل. يوماً بعد يوم أتقدم دائما بخطوات للأمام ويتحسن الوضع دائماً".وأتم "أنا أحب ذلك. أحب هذه المسؤولية وأريد أن أعطي ميلان كل شيء".