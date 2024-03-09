كاساس يضع اللمسات الأخيرة على قائمة المنتخب.. إليك أبرز التغييرات "الجريئة"

السومرية نيوز – رياضة



قرر الإسباني خيسوس كاساس مدرب المنتخب العراقي تقليص قائمته الموسعة استعداداً للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.







ويضع كاساس اللمسات الأخيرة على القائمة النهائية للمنتخب العراقي والتي سيخوض بها التصفيات المزدوجة، إذ يفاضل المدرب بين عدد من اللاعبين الذين يلعبون في دوري نجوم العراق وأيضاً في أوروبا من أجل اختيار الأكثر جاهزية منهم للمنتخب العراقي.



*خيارات "جريئة" من كاساس في قائمة المنتخب العراقي

كاساس في مركز حراسة المرمى، معجب جداً بأداء حارس زاخو علي كاظم، وهو يرى أنه أفضل نوعاً ما من الحارس محمد حميد لا سيما من ناحية العمر، إذ من المقرر أن يستدعيه في مركز الحراسة إلى جانب جلال حسن وأحمد باسل، بحسب winwin.



كم ان كاساس يريد أن يكون جريئاً هذه المرة في اختياراته لخط الدفاع، فإلى جانب فرانس بطرس وسعد ناطق وحسين علي وميرخاس دوسكي، يفاضل المدرب الإسباني بين آدم طالب ورومان دولاتشي ومناف يونس ومصطفى سعدون وماسيس آرتين لاختيار البعض منهم وتدعيم دفاع المنتخب العراقي.



ولا يشعر كاساس بالقلق من خط الوسط، خاصة مع وجود أمير العماري وزيدان إقبال وأسامة رشيد وعلي جاسم وإبراهيم بايش ويوسف أمين ومنتظر ماجد، ومع عودة أمجد عطوان استدعى الإسباني متوسط ميدان تراكتور الإيراني صفاء هادي، وسيفاضل بين دانيلو السعد وبسام شاكر وعلي حيدر وأندريه السناطي ولؤي العاني وهيران أحمد. وسبق وأن اختار كاساس قائمة مؤلفة من 77 لاعباً ليستقر فيما بعد على 24 لاعباً يمثلون المنتخب العراقي في التصفيات المزدوجة.ويضع كاساس اللمسات الأخيرة على القائمة النهائية للمنتخب العراقي والتي سيخوض بها التصفيات المزدوجة، إذ يفاضل المدرب بين عدد من اللاعبين الذين يلعبون في دوري نجوم العراق وأيضاً في أوروبا من أجل اختيار الأكثر جاهزية منهم للمنتخب العراقي.كاساس في مركز حراسة المرمى، معجب جداً بأداء حارس زاخو علي كاظم، وهو يرى أنه أفضل نوعاً ما من الحارس محمد حميد لا سيما من ناحية العمر، إذ من المقرر أن يستدعيه في مركز الحراسة إلى جانب جلال حسن وأحمد باسل، بحسب winwin.كم ان كاساس يريد أن يكون جريئاً هذه المرة في اختياراته لخط الدفاع، فإلى جانب فرانس بطرس وسعد ناطق وحسين علي وميرخاس دوسكي، يفاضل المدرب الإسباني بين آدم طالب ورومان دولاتشي ومناف يونس ومصطفى سعدون وماسيس آرتين لاختيار البعض منهم وتدعيم دفاع المنتخب العراقي.ولا يشعر كاساس بالقلق من خط الوسط، خاصة مع وجود أمير العماري وزيدان إقبال وأسامة رشيد وعلي جاسم وإبراهيم بايش ويوسف أمين ومنتظر ماجد، ومع عودة أمجد عطوان استدعى الإسباني متوسط ميدان تراكتور الإيراني صفاء هادي، وسيفاضل بين دانيلو السعد وبسام شاكر وعلي حيدر وأندريه السناطي ولؤي العاني وهيران أحمد.

فيما إن خط الهجوم هو الآخر مستقر بالنسبة لكاساس ومع تأكد غياب أيمن حسين بسبب الطرد الذي حصل عليه في مواجهة الأردن بكأس آسيا 2024، فإن كاساس سيعتمد على المهاجم علي الحمادي في خط الهجوم إلى جانب مهند علي، لكنه أيضاً قد يستدعي معهما باشانغ عبد الله وأحمد ياسين، ليشكلا الزيادة العددية في هذا المركز.



ومن المقرر أن يعلن كاساس القائمة النهائية لمنتخب أسود الرافدين في غضون الساعات المقبلة، تمهيداً للدخول في معسكر تدريبي بمحافظة البصرة يبدأ في الـ15 من شهر مارس/ آذار الحالي قبل مواجهة الفلبين في الـ21 من الشهر ذاته بالجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المزدوجة.