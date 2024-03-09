دوري نجوم العراق.. 4 مباريات في الجولة 19 اليوم

وسيحتضن ملعب الشعب الدولي في الساعة الثانية والنصف ظهراً لقاء فريق القوة الجوية مع نظيره أمانة بغداد ، فيما يضيف ملعب زاخو الدولي في الساعة الخامسة مساءً مباراة أصحاب الأرض فريق زاخو مع القادم من محافظة النجف نفط الوسط.وقمة مباراة اليوم ستجمع فريق الميناء البصري مع نظيره الزوراء في الساعة الخامسة مساءً على ملعب الميناء، وتختتم مباريات اليوم بلقاء فريق الطلبة مع ضيفة النجف في الساعة السابعة والنصف مساءً على ملعب الشعب الدولي".