مفارقة تحزن عشاق "النوارس" بدوري نجوم العراق.. "أبو طبر" يعادلهم بالأهداف!

واعتلى لاعب نادي القوة الجوية ايمن حسين، صدارة هدافي دوري نجوم العراق بعد انتهاء الجولة 18 برصيد 17 هدفاً، ويأتي خلفه مباشرة لاعب نادي نفط ميسان علاء الدين الدالي برصيد 11 هدفاً.

وتبلغ القيمة السوقية للاعب أيمن حسين 450 ألف يورو، إذ ينتهي عقده مع نادي القوة الجوية في صيف عام 2025 وهو يبلغ من العمر حاليًا 27 عامًا. كما استحوذ على اهتمام عدد من الأندية الآسيوية والأفريقية بعد تألقه اللافت في بطولة كأس آسيا وتسجيله 6 أهداف في أربع مباريات.وخلال المباراة السابقة التي لعبها نادي الزوراء في ختام مواجهات الجولة 18 من دوري نجوم العراق لكرة القدم الأربعاء الماضي، مع الطلبة تعادل بهدف لمثله، ليرتفع رصيده من النقاط الى 27 نقطة بالمركز السابع، وسط "غضب" الجماهير بعد النتائج غير المرضية في الدوري.كما يمتلك نادي الزوراء 17 هدفا على الرغم من مرور 18 جولة من دوري نجوم العراق وهي نفسها التي يمتلكها لاعب واحد فقط، هو مهاجم القوة الجوية ايمن حسين، ما اثار استياء جماهير "النوارس"، مطالبين بتحسين النتائج.