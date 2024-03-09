برشلونة يتفوق على ريال مدريد 324-0 في بطولة جديدة

واستحدثت رابطة الليغا في أغسطس/ آب الماضي مع انطلاق الموسم بطولة غير اعتيادية تدعى "ليغا شو"، وهي عبارة عن بطولة للتواصل ومشاركة المحتوى الإعلامي المرئي.وتوزع رابطة الليغا جائزة كبرى بين فرق الدوري الإسباني بدرجتيه الأولى والثانية تصل إلى 100 مليون يورو، وقد شارك بالمسابقة 41 فريقاً من أصل 42 بالقسمين، بينما كان الغائب الوحيد هو ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني "لا ليغا" حالياً.وتسبب ذلك في بقاء ريال مدريد بلا رصيد من النقاط في تلك البطولة، بينما حل برشلونة في المركز الحادي عشر وفي جعبته 324 نقطة، أما إشبيلية فتصدر الترتيب برصيد 377 نقطة.وجاء أتلتيكو مدريد في المركز الثاني بـ351 نقطة يليه جيرونا، ثالث الدوري الإسباني والذي لديه مباراة متبقية، برصيد 328 نقطة، ثم رايو فاليكانو رابعا (345 نقطة).ويتم حساب النقاط في بطولة "عرض الليغا" بناء على مساهمات الفرق في المواد التلفزيونية، من خلال السماح للاعبيها بتسجيل الأحاديث الخاصة ومشاركة تلك الأندية للقطات فيديو تتضمن مناقشات غرفة خلع الملابس ومقابلات مع اللاعبين.ويعتمد الأمر كذلك على إجراء الحوارات بين اللاعبين وبعضهم البعض، أو المدربين وبعضهم البعض، والدردشات خلال فترة الاستراحة في المباريات، وكذلك أيضاً الأفلام الوثائقية.