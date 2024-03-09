"نجوم العراق".. المتصدر يقع في "فخ" الأمانة ويخرج بتعادل مخيب

تعادل القوة الجوية اليوم السبت، أمام نادي أمانة بغداد بهدف لهدف ضمن منافسات الجولة 19 من دوري نجوم العراق.

وسجل الصقور أولاً عبر اللاعب إبراهيم بايش في الدقيقة 13، قبل أن يضيف لاعب الأمانة رضا فاضل هدف التعديل في الدقيقة 61 من عمر اللقاء.



وبهذا التعادل، وصل القوة الجوية إلى النقطة 45 في صدارة ترتيب الدوري وبفارق 3 نقاط فقط عن نادي الشرطة صاحب المركز الثاني. أما أمانة بغداد فقد رفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز قبل الأخير.