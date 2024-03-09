يونايتد وإيفرتون.. انتصار تاريخي يعيد "الشياطين" للحلم الصعب

نغمة الانتصارات عادت للمان يونايتد بعد خسارته في آخر جولتين على يد فولهام (1-2) ومانشستر سيتي (1-3).وأصبح المان يونايتد بذلك صاحب أكبر عدد من الانتصارات لفريق على آخر على مدار تاريخ البريميرليغ، وهو ما ذكرته شبكة "سكواكا" للإحصائيات.الشياطين الحمر أمام "التوفيز" إلى 41 انتصارا، خلال مواجهاتهما في الدوري الإنجليزي الممتاز.على جانب آخر، فشل إيفرتون في تحقيق أي فوز منذ بداية عام 2024 في البريميرليغ.ولم يستطع الفريق تحقيق أي انتصار بأول 8 مباريات يخوضها في بداية عام ميلادي بالدوري على مدار تاريخه.وخلال 8 مواجهات خاضها هذا العام، تعادل إيفرتون في 5 منها، فيما خسر في 3 أخرى.وبعد التعثر في المباريات الأخيرة، تجدد حلم مانشستر يونايتد في اقتحام مربع الكبار، المؤهل لدوري أبطال أوروبا، بوصوله للنقطة 47 في المركز السادس.وقلص اليونايتد الفارق مؤقتا مع أستون فيلا (الرابع) إلى 8 نقاط.في المقابل، توقف رصيد إيفرتون عند 25 نقطة في المركز السادس عشر.