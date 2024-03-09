الزوراء يخطف ثلاث نقاط مهمة من الميناء في "نجوم العراق"

تمكن فريق الزوراء، اليوم السبت، من خطف ثلاث نقاط مهمة بعد فوزه على نظيره الميناء في دوري نجوم العراق.

وبهذا الفوز يقفز الزوراء الى المركز الرابع برصيد 30 نقطة، فيما بقي الميناء في المركز 12 برصيد 23 نقطة. وانتهت المباراة بفوز الزوراء بثلاثة أهداف لهدف على ملعب الميناء في محافظة البصرة.