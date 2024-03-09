مجاملات "الليجا" الاسبانية لبرشلونة تفجر غضب مدريد.. ماذا فعلت؟

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال"، غضب لاعبو ريال مدريد من السماح للبارسا باللعب ضد ريال مايوركا، أمس الجمعة، بسبب أن الفريق الكتالوني لديه مواجهة ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا.وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن ما فعلته رابطة الليجا بنقل مباراة برشلونة إلى يوم الجمعة، للسماح للفريق بالحصول على راحة أكبر يحدث أيضا في ألمانيا وإيطاليا.وأوضحت أن غضب الميرينجي يعود إلى أن الفريق طلب أيضا اللعب يوم الجمعة قبل الماضي بدلا من السبت أمام فالنسيا، قبل مواجهة لايبزيج في دوري الأبطال، لكن رفضت رابطة الليجا هذا الأمر.وأكدت الشبكة أن لاعبي ريال مدريد، ومدربهم الإيطالي كارلو أنشيلوتي، يرون أنهم لا يحظون بنفس المعاملة من رابطة الليجا، لذلك.. يخطط الميرنجي لتكرار طلب اللعب يوم الجمعة قبل مباراة الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.