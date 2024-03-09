صلاح يكشف عن مستقبله مع "الريدز": الرحيل قادم

وقال صلاح بحسب "سكاي سبورتس"، إن "نجوما كبار سبق أن تركوا الريدز، لذلك فإن رحيله عن الفريق قادم لا محالة".وأضاف صلاح: "كل شيء قابل للتغيير. لقد غادر عدد من النجوم النادي بالفعل. لاعبون مهمون جدا تركوا النادي. المدير الفني أيضا مهم جدا للنادي لكنه سيغادر. يوما ما سأغادر النادي".ولكن صلاح أكد أن رحيل كلوب عن ليفربول لن يؤثر على قرار صلاح، في البقاء أو الرحيل.