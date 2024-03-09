آرسنال يهزم برينتفورد وينتزع صدارة البريميرليج

خطف آرسنال فوزا ثمينا على ضيفه برينتفورد 2-1 مساء السبت، ضمن الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدفي آرسنال كل من ديكلان رايس وكاي هافيرتز، فيما سجل يواني ويسا هدف برينتفورد الوحيد.



وانتزع آرسنال الصدارة مؤقتا، بعدما رفع رصيده إلى 64 نقطة، قبل لقاء ليفربول (63) ومانشستر سيتي (62) مساء الأحد، فيما تجمد رصيد برينتفورد عند 26 نقطة في المركز الخامس عشر.