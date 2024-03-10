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بعد انتهاء منافسات المرحلة الأولى.. إليك إيجابيات وسلبيات دوري نجوم العراق

رياضة

2024-03-10 | 01:59
بعد انتهاء منافسات المرحلة الأولى.. إليك إيجابيات وسلبيات دوري نجوم العراق
817 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

شخّص المحلل الكروي جمال علي أهم العوامل الإيجابية والسلبية التي رافقت دوري نجوم العراق بنسخته الأولى للموسم الحالي (2023-2024)، بعد انتهاء منافسات المرحلة الأولى من الدوري مساء أمس السبت 9 مارس/ آذار.

وقال علي إن أهم الإيجابيات التي شخّصها في منافسات دوري نجوم العراق حتى الآن، هي وجود برمجة كاملة للمنافسات المحلية، حيث أصبح هنالك جدولٌ يخص جميع المباريات من بداية البطولة وحتى نهايتها، وهذا الأمر لم نشاهده خلال النسخ السابقة من المنافسات المحلية.

وأضاف علي أن برمجة المباريات تخدم الأندية كثيرًا في عملية التعاقد مع اللاعبين، فضلًا عن إمكانية وضع جدول كامل من جانب مدربي الأندية فيما يخص التدريبات والمباريات، مشيرًا إلى أن الإيجابية الثانية التي كانت واضحةً تمامًا على المنافسات، رغم ما رافقها من قرارات سلبية في بعض الأحيان، هي اعتماد منظومة الـVAR التي أسهمت بعض الشيء في الحد بشكل كبير من حوادث الشغب التي كانت تحصل في السابق بسبب القرارات التحكيمية.

ويتصدر فريق القوة الجوية جدول منافسات دوري نجوم العراق بانتهاء المرحلة الأولى، بعد أن جمع 45 نقطة، ويليه نادي الشرطة ثانيا برصيد 42 نقطة، ثم زاخو ثالثًا برصيد 32 نقطة.
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وأوضح المدرب السابق في الدوري العراقي، أن القرارات الصارمة من لجنة التراخيص فيما يخص حفظ حقوق المدربين واللاعبين المالية، لهي واحدة من أهم العوامل الإيجابية التي كانت واضحةً قبل انطلاق المنافسات المحلية، حيث شاهدنا جدية اللجنة في قراراتها، ما ألزم الأندية بمنح كافة الحقوق السابقة -إن وجدت- للمدربين واللاعبين، على العكس من السنوات السابقة التي شهدت غبنًا واضحًا للمدربين واللاعبين من جانب أنديتنا المحلية.

سلبيتان في دوري نجوم العراق
وأشار علي إلى أنه شخّص سلبيتين واضحتين في منافسات الدوري العراقي للمحترفين، الأولى تتعلق بضغط المباريات لجميع الفرق، وهذا الأمر لم يمنح الأجهزة الفنية للفرق وقتًا لتصحيح الأخطاء التي ترافق أداء هذا الفريق أو ذلك النادي، نتيجة عدم وجود فسحة زمنية كافية بين مباراة وأخرى.

والسلبية الثانية تتعلق بالعدد المبالغ فيه للأندية المشاركة في المنافسات المحلية، ومن وجهة نظري الشخصية، أرى أن العدد المناسب للأندية التي تشارك في المنافسات المحلية هو ستة عشر فريقًا فقط، وهذا العدد سيرفع من المستوى الفني للدوري العراقي.

وختم جمال حديثه بالقول، إن أبرز المحترفين الذين برزوا بصورة كبيرة في مسابقة دوري نجوم العراق بالنصف الأول من الموسم الحالي هم محترفي أندية القوة الجوية والشرطة والكهرباء، إضافة إلى مدافع فريق الطلبة محمد بن طرشة ومهاجم فريق دهوك الإيفواري يانيك زاكري، بحسب winwin.

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