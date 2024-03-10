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صلاح خارجها.. حسام حسن يعلن قائمة الفراعنة لبطولة الامارات الودية
رياضة
2024-03-10 | 08:32
المصدر:
وكالات
762 مشاهدة
كشف المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، اليوم الاحد، عن قائمة تضم 25 لاعبا لخوض بطولة ودية في الإمارات.
وخرج نجم نادي ليفربول، محمد صلاح من القائمة، بناء على طلب إدارة ناديه، تجنبا لإصابة اللاعب مرة أخرى.
وأرسل ليفربول نهاية الشهر الماضي خطابا رسميا للاتحاد المصري يطلب فيه إعفاء صلاح من الانضمام لمعسكر "الفراعنة" في الشهر الجاري، لاستكمال برنامجه التأهيلي بعد تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية، خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، وهو ما تمت الاستجابة له.
وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي:
حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل – المهدي سليمان – مصطفى شوبير
خط الدفاع: محمد هاني – أكرم توفيق – محمد حمدي – محمد شكري – أحمد حجازي – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – أحمد رمضان.
خط الوسط: حمدي فتحي – مروان عطية – إمام عاشور – محمد مجدي أفشة – أحمد نبيل كوكا.
خط الهجوم: محمود حسن تريزيغيه – مصطفى فتحي – حسين الشحات – عمر مرموش – مصطفى محمد – أحمد عاطف – محمد شريف – محمد الشامي.
المحرر:
سعد أحمد
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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