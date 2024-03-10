إدارة الزوراء تنفي رفع دعوى ضد أحد المشجعين

وذكر النادي في بيان أن "إدارة نادي الزوراء الرياضي تبدي استغرابها لما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي بشأن رفع دعوى قضائية من قبل ادارة النادي ضد أحد المشجعين".وأضاف: "في الوقت الذي تنفي فيه الإدارة قيامها بهذا الإجراء جملة وتفصيلا مما يثير التساؤلات حول النوايا الحقيقة التي تقف خلف هذا الاتهام غير الحقيقي".وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، أنباءً تفيد بأن إدارة الزوراء رفعت دعوى قضائية ضد مشجع للنادي.