تأكيد آخر على رحيل مبابي عن باريس: رسالة جديدة

أكد لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، رحيل لاعبه كيليان مبابي، بنهاية الموسم الجاري، برسالة جديدة عقب التعادل 2-2 مع ريمس، اليوم الأحد، في الدوري الفرنسي.

وصرح إنريكي عبر قناة أمازون برايم فيديو "أتمنى التوفيق لمبابي في مستقبله".

وأضاف المدرب الإسباني "مبابي لاعب جيد، وشخص أكثر من رائع، وحقا أتمنى له كامل التوفيق والنجاح".

وينتهي تعاقد كيليان مبابي (25 عاما) مع الفريق الباريسي في 30 حزيران المقبل، وتنذر كل المؤشرات أنه بصدد الرحيل عن حديقة الأمراء بعد 7 سنوات بالقميص الباريسي.

وتردد بقوة أن كيليان مبابي اتفق على الانتقال لصفوف ريال مدريد، في صفقة انتقال حر، وسيوقع على عقد مدته 5 مواسم.