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الميرنجي يتجاوز سيلتا فيجو ويواصل صدارة الليجا

رياضة

2024-03-10 | 15:58
الميرنجي يتجاوز سيلتا فيجو ويواصل صدارة الليجا
المصدر:
موقع كووورة
243 مشاهدة

انتصر ريال مدريد، على ضيفه سيلتا فيجو، برباعية دون رد، مساء اليوم الأحد، في إطار الجولة 28 من عمر الليجا، على ملعب البرنابيو.

رباعية الميرنجي حملت توقيع فينيسيوس جونيور (21)، جوايتا "هدف عكسي" (79)، كارلوس دومينجيز "هدف عكسي" (88)، وأردا جولر (90).
 
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 69 نقطة في صدارة الليجا، بينما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند 24 نقطة في المركز 17.

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