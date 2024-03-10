قبل موقعة نابولي.. برشلونة يواجه إحباطاً جديداً

تعرض تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، لإحباط جديد قبل 48 ساعة من مواجهة نابولي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان فيران توريس أصيب أمام أوساسونا في 31 كانون ثان الماضي، وغاب عن 7 مباريات للبارسا.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أجرى برشلونة مرانه، اليوم الأحد، الذي شهد مشاركة ماركوس ألونسو مرة أخرى مع المجموعة، لكن استمر غياب فيران توريس العائد من إصابة في عضلة الفخذ بساقه اليمنى.

وأشارت إلى أن فرص توريس في اللحاق بقائمة برشلونة لمباراة نابولي تتراجع، على الرغم من أن المران الأخير للفريق قبل الموقعة المهمة سيكون غداً.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن رافينيا ولامين يامال تدربا مع الفريق اليوم، رغم أن كلاهما يعاني من كدمات منذ مباراة ريال مايوركا.