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إليك آراء المدربين العراقيين بقائمة "أسود الرافدين" لمواجهتي الفلبين

رياضة

2024-03-11 | 03:04
إليك آراء المدربين العراقيين بقائمة &quot;أسود الرافدين&quot; لمواجهتي الفلبين
2,606 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

أكد النجم العراقي السابق، سعد قيس، أن مدرب المنتخب العراقي، الإسباني خيسوس كاساس هو المسؤول عن القائمة النهائية لمواجهتي الفلبين في التصفيات الآسيوية المزدوجة، المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وسيواجه المنتخب العراقي نظيره الفلبيني ذهابًا في البصرة في 21 مارس/ آذار الجاري، فيما سيلاقيه إيابًا في مانيلا في الـ26 من الشهر ذاته، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المزدوجة.

وقال قيس: "المدرب الإسباني خيسوس كاساس هو المسؤول الأول والأخير عن هذه القائمة النهائية للمنتخب العراقي من خلال اختياراته، كونه على دراية تامة باللاعبين ويعرف مستوياتهم جيدًا ويراقبهم عن كثب، حتى عندما يكونون مع أنديتهم"، بحسب winwin.

وأضاف: "بوجود كاساس، أصبحنا نشاهد كرة قدم حقيقية، بالرغم من ملاحظات الجميع وتأكيداتهم بأن الدفاع هو المشكلة الرئيسة في المنتخب العراقي، وخاصة خلال منافسات بطولة كأس آسيا قطر 2024، لكن أعتقد أن كاساس بإمكانه حل هذه المشكلة في القريب العاجل".

وتابع يقول: "باقي الخطوط في المنتخب العراقي مستقرة وفيها عناصر جيدة، لذلك لا أرى هناك أي مجاملات في مسألة استدعاء اللاعبين، في المقابل ليس هناك أي لاعب متضرر من هذه القائمة، وستكون هناك فرصة لكل لاعب يقدم مستويات جيدة".

وأكمل قيس: "موضوع تجديد الثقة باللاعب بشار رسن وعودة اللاعب أحمد ياسين، لا يعكر صفو جو الاستقرار الفني في المنتخب العراقي، طالما أن العراق سيلعب ضد أضعف فريق بالمجموعة السادسة وهو المنتخب الفلبيني، ومنتخب الأسود قادر على الفوز عليه والتأهل للدور الحاسم مبكرًا".

كما وضع مدرب فريق الطلبة واللاعب العراقي الدولي السابق، أحمد صلاح، شرطًا لتأهل منتخب العراق إلى بطولة كأس العالم 2026، المقرر أن تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وقال صلاح، إن "كل عمل رياضي يحتاج إلى تخطيط كبير من أجل تحقيق أهدافه، إذ يحتاج إلى وقت طويل جدًّا في بعض الأحيان، إذا كان الهدف استراتيجيًّا، مع ضرورة توفر العناصر الأساسية لنجاح العمل من أدوات وإدارة داعمة، وأحيانًا وجود دعم من أعلى جهة حكومية".

وأوضح أنّ "منتخب العراق وتحت قيادة المدرب الإسباني خيسوس كاساس، يحتاج إلى عمل كبير، وخاصة أنّ المدرب استلم مهمته قبل أكثر من سنة فقط، وهذه المدة ليست بالطويلة لمدرب منتخب أول، كونه بحاجة لمعرفة بيئة الكرة العراقية بشكل أكثر".

وأكمل قائلاً: "وضع منتخب العراق أصبح مطمئنًا بعد المستويات التي شاهدناها في كأس آسيا قطر 2024. كاساس أثبت أنه مدرب قدير، ويجب أن يستثمر الدعم المتواصل جماهيريًّا، ومن قبل الاتحاد وحتى من الحكومة العراقية. العراق يسير بشكل جيد في طريق التأهل إلى كأس العالم، لكن من أجل تحقيق ذلك فإنه يحتاج إلى تخطيط جيّد، بعيدًا عن أي معوقات"، وفقاً winwin.

قائمة 27 لاعبًا التي اختارها كاساس
وأعلن كاساس عن القائمة النهائية للمنتخب العراقي لمواجهتي الفلبين، وتألفت من 27 لاعبًا، هم: جلال حسن، أحمد باسل، محمد صالح، ريبين سولاقا، زيد تحسين، مناف يونس، فرانس بطرس، سعد ناطق، مصطفى سعدون، حسين علي، ميرخاس دوسكي، ضرغام إسماعيل، أمير العماري، صفاء هادي، أُسامة رشيد، زيدان إقبال، عبد الرزاق قاسم، لؤي العاني، علي جاسم، بشار رسن، منتظر ماجد، حسن عبد الكريم، إبراهيم بايش، أحمد ياسين، يوسف أمين، أيمن حسين ومهند علي.

وبعد فوزه على إندونيسيا (5-1) وعلى فيتنام (1-0)، يتصدر المنتخب العراقي المجموعة السادسة في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، برصيد 6 نقاط، فيما يتذيل المنتخب الفلبيني المجموعة من دون نقاط.
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