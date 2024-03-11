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الإعلان عن دخول كأس آسيا قطر 2023 في سجلات التاريخ.. تعرف على الأسباب

رياضة

2024-03-11 | 06:51
الإعلان عن دخول كأس آسيا قطر 2023 في سجلات التاريخ.. تعرف على الأسباب
1,731 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم دخول كأس آسيا قطر 2023 في سجلات التاريخ باعتبارها النسخة الأكثر تفاعلا واستقطابا للجماهير على الإطلاق في تاريخ البطولة.

وجاء ذلك بعد تسجيل رقم قياسي بلغ 7.9 مليار انطباع عبر جميع القنوات الرقمية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وتفوقت هذه النسخة على الرقم القياسي السابق البالغ 890 مليون انطباع، والذي تم تسجيله خلال نسخة عام 2019 في الإمارات، بما يقرب من تسع مرات، بما يؤكد على الاهتمام الهائل لجماهير قارة آسيا بهذه البطولة.

وكان هذا الرقم القياسي أحد المعالم العديدة التي تم تحقيقها خلال النسخة الـ18 لكأس آسيا، والتي شهدت أكثر من مليون نقرة على الروابط تم إنشاؤها من إجمالي 15,384 منشور عبر منصبات "فيسبوك وانستغرام وX وتيك توك وسناب تشات وتيليغرام وثريدز ويوتيوب وويبو وجوين ودونكيودي وتوتياو".

وأدى محتوى الفيديو الجذاب، بما في ذلك المقابلات الحصرية واللقطات من وراء الكواليس وأبرز الأحداث، إلى 1.1 مليار مشاهدة فيديو طوال كأس آسيا AFC قطر 2023، وهو ما يمثل زيادة مذهلة بنسبة 1,211% عن نسخة 2019.

وباتت كأس آسيا 2023 في قطر أول بطولة آسيوية تتخطى حاجز المليار انطباع بعد 10 أيام فقط من انطلاق البطولة.

ولم يقتصر الأمر على كون هذه النسخة الأوسع على صعيد تنوع اللغات في تاريخ كرة القدم القارية فحسب، بل شهدت المنصات الرقمية للاتحاد أيضا زيادة إجمالية قدرها 11.6 مليون مشجع جديد مع نمو المتابعين بنسبة 398% عبر جميع القنوات.

الرقم الإجمالي البالغ 7.9 مليار هو نتيجة لاستراتيجية رقمية شاملة من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تم تطويرها لخدمة المناطق المختلفة عبر قارة متنوعة من خلال تقديم محتواها بـ 13 لغة مختلفة عبر 12 منصة لأول مرة في تاريخ كأس آسيا.

وتم إطلاق أكثر من 3.5 مليار محادثة رقمية، حيث تجاوزت قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على موقع يوتيوب 1.53 مليار انطباع، وشهدت منصة كأس آسيا لكرة القدم على إنستغرام أرقاما مذهلة بلغت 1.26 مليار انطباع و431 مليون مشاهدة فيديو.

وجاءت بعد ذلك مباشرة منصة "فيسبوك" الخاصة بكأس آسيا مع 602 مليون انطباع، في حين توافد المشجعون المتحمسون أيضا على المنصتين الصينيتين، ويبو وودوين، اللتين حصلتا على إجمالي 364 مليون انطباع.

وفي الوقت نفسه، حصدت عمليات التعاون في إعادة النشر للاتحاد الآسيوي لكرة القدم 336 مليون انطباع، بينما تلقت منصة إكس "X" التابعة للاتحاد الآسيوي 247 مليون انطباع.

بالإضافة إلى ذلك، قام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتطوير أول تطبيق له على الإطلاق، وهو تطبيق AFC LIVE، والذي تم إطلاقه قبل بداية البطولة وقدم مبادرات جذابة بما في ذلك الفانتاسي Fantasy Football وتوقع نتائج المباريات Match Predictor، حيث حظي بمجموع تجاوز 120 ألف عملية تنزيل.

مع اختتام كأس آسيا AFC قطر 2023، يمكن لعشاق كرة القدم الآسيوية الاستمرار في الاستمتاع بالتغطية الرقمية المثيرة والمتعمقة للتصفيات الآسيوية المقبلة، وكأس آسيا لكرة الصالات 2024 في تايلاند، وكأس آسيا تحت 23 عاما AFC قطر 2024، وكأس آسيا للسيدات تحت 17 عاما في إندونيسيا 2024، بالإضافة إلى مسابقات الأندية في مستوياتها الثلاث الجديدة ودوري أبطال آسيا للسيدات، والتي تبدأ اعتبارا من النصف الثاني من عام 2024.
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