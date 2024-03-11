Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان السومرية
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
موقف جديد للناتو بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

5 أساطير لم يعرفوا البطاقات الحمراء.. بنزيما شريكهم

رياضة

2024-03-11 | 09:14
5 أساطير لم يعرفوا البطاقات الحمراء.. بنزيما شريكهم
1,309 مشاهدة

إذا كان هناك لاعبون حققوا عديد الأرقام القياسية في تلقي البطاقات الملونة، فإن لديهم زملاء أيضاً لم يعرفوا الطرد ومنهم أساطير في تاريخ اللعبة.

ويحتوي تاريخ كرة القدم العالمية على نجوم كبار لم يعرفوا يوماً طعم الطرد من أرض الملعب.

نجوم لم يتعرضوا للطرد مطلقاً عبر مسيراتهم الكروية:

ميشيل بلاتيني
يبقى ميشيل بلاتيني أحد أهم أساطير كرة القدم الفرنسية والذي قاد منتخب الديوك لأول لقب في تاريخه وهو كأس أمم أوروبا 1984 بتسجيل 9 أهداف في المسابقة.

الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قاد فرنسا مرتين لنصف نهائي كأس العالم وحقق دوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس وفاز 3 مرات بالكرة الذهبية من 1983 إلى 1985 وهو إنجاز لم يحققه إلا ليونيل ميسي.

ولم يتلق بلاتيني على مدار 652 مباراة خاضها مع بلاده والأندية التي لعب لها أي بطاقة حمراء رغم كونه لاعب وسط.

راؤول غونزاليس
يبقى راؤول غونزاليس، ثالث أفضل هداف في تاريخ ريال مدريد، من أكثر اللاعبين خوضاً للمباريات ولكن ذلك لم يجعله ينال بطاقة حمراء مطلقاً.

اللاعب الذي دافع على مدار 16 عاماً عن قميص الريال ما بين 1994 و2010 خاض عبر مشواره أكثر من 1000 مباراة لم يطرد فيها مطلقاً، مكتفياً بـ46 بطاقة صفراء فقط.
وحقق راؤول العديد من الإنجازات عبر مشواره الكروي أبرزها ثلاثية دوري أبطال أوروبا في أعوام 1998 و2000 و2002.

فيليب لام
يعتبر فيليب لام قائد منتخب ألمانيا بطل كأس العالم 2014 وبايرن ميونخ المتوج بدوري أبطال أوروبا 2013 من أبرز أساطير كرة القدم الذين لم ينالوا بطاقات حمراء.

ويأتي هذا رغم حقيقة أن لام كان يلعب كظهير وجناح ولاعب وسط وهي مراكز كلها تستوجب الالتحامات العنيفة.

ولكن رغم هذه الحقيقة، فإن فيليب لام كان دائم التداخل على المدافعين في التحامات وانقضاضات لا تتوقف من أجل الظفر بالكرة.

وعن ذلك، علق عليه الإسباني بيب غوارديولا مدربه السابق في بايرن ميونخ، قائلا: "فيليب لام ربما أذكى لاعب دربته في تاريخي، إنه من مستوى آخر".

أندريس إنييستا
يبقى أندريس إنييستا أسطورة خط وسط برشلونة ومنتخب إسبانيا أحد أهم لاعبي العالم في جيل الماتادور المتوج بكأس العالم 2010.

ولم يتلق اللاعب الذي سجل هدف تتويج إسبانيا بالمونديال في مرمى هولندا أي بطاقة حمراء عبر مشواره الكروي.

كريم بنزيما
لم يتعرض الفرنسي كريم بنزيما للطرد عبر مسيرته الطويلة في الملاعب سواء بقميص بلاده فرنسا أو مع ريال مدريد وقبله أولمبيك ليون والآن مع الاتحاد السعودي.

وخاض بنزيما، المتوج بجائزة الكرة الذهبية 2022، والحاصل 5 مرات على دوري أبطال أوروبا، 819 مباراة على مستوى الأندية لم يحصل خلالها إلا على 17 بطاقة صفراء.

وعلى الصعيد الدولي، لعب بنزيما 97 مباراة بقميص فرنسا نال فيها بطاقة صفراء وحيدة.
>> انضم الى السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
سنشتري اللحوم مهما كان سعرها
سنشتري اللحوم مهما كان سعرها
سنقاطع اللحوم
سنقاطع اللحوم
سنبحث عن بديل
سنبحث عن بديل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

بهدف المراقبة وضبط الأسعار.. اعتقال عدد من تجار المواشي في بغداد
Play
بهدف المراقبة وضبط الأسعار.. اعتقال عدد من تجار المواشي في بغداد
08:40 | 2024-03-11
صلاح الدين... تسعيرة ثابتة على اللحوم الحمراء
Play
صلاح الدين... تسعيرة ثابتة على اللحوم الحمراء
06:11 | 2024-03-11
إرادات الكتل تعيق تشكيل مجلس الاتحاد
Play
إرادات الكتل تعيق تشكيل مجلس الاتحاد
05:56 | 2024-03-11
فقرة انتخاب رئيس البرلمان تغيب عن جدول اعمال الجلسات
Play
فقرة انتخاب رئيس البرلمان تغيب عن جدول اعمال الجلسات
02:52 | 2024-03-11
"كراجات" وهمية تستغل الأرصفة وقطع الأراضي السكنية.. بغداديون يعانون
Play
"كراجات" وهمية تستغل الأرصفة وقطع الأراضي السكنية.. بغداديون يعانون
10:28 | 2024-03-10
الكشف عن "حقائق مهمة" تخص افتتاح معمل الحديد في البصرة (فيديو)
Play
الكشف عن "حقائق مهمة" تخص افتتاح معمل الحديد في البصرة (فيديو)
14:05 | 2024-03-09
ارتفاع أسعار السلع ينهك أهالي النجف
Play
ارتفاع أسعار السلع ينهك أهالي النجف
08:15 | 2024-03-08
اصحاب الشيبة البيضاء يتظاهرون عند بوابة التقاعد بسبب ضعف رواتبهم
Play
اصحاب الشيبة البيضاء يتظاهرون عند بوابة التقاعد بسبب ضعف رواتبهم
07:30 | 2024-03-08
أزمة الاختناقات المرورية تضرب شوارع بغداد والسبب؟
Play
أزمة الاختناقات المرورية تضرب شوارع بغداد والسبب؟
07:00 | 2024-03-08
فساد يدمر الصناعة المحلية ويسرح الاف العمال
Play
فساد يدمر الصناعة المحلية ويسرح الاف العمال
06:17 | 2024-03-08
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
رمضان السومرية
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.