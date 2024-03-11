5 أساطير لم يعرفوا البطاقات الحمراء.. بنزيما شريكهم

ويحتوي تاريخ كرة القدم العالمية على نجوم كبار لم يعرفوا يوماً طعم الطرد من أرض الملعب.نجوم لم يتعرضوا للطرد مطلقاً عبر مسيراتهم الكروية:ميشيل بلاتينييبقى ميشيل بلاتيني أحد أهم أساطير كرة القدم الفرنسية والذي قاد منتخب الديوك لأول لقب في تاريخه وهو كأس أمم أوروبا 1984 بتسجيل 9 أهداف في المسابقة.الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قاد فرنسا مرتين لنصف نهائي كأس العالم وحقق دوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس وفاز 3 مرات بالكرة الذهبية من 1983 إلى 1985 وهو إنجاز لم يحققه إلا ليونيل ميسي.ولم يتلق بلاتيني على مدار 652 مباراة خاضها مع بلاده والأندية التي لعب لها أي بطاقة حمراء رغم كونه لاعب وسط.راؤول غونزاليسيبقى راؤول غونزاليس، ثالث أفضل هداف في تاريخ ريال مدريد، من أكثر اللاعبين خوضاً للمباريات ولكن ذلك لم يجعله ينال بطاقة حمراء مطلقاً.اللاعب الذي دافع على مدار 16 عاماً عن قميص الريال ما بين 1994 و2010 خاض عبر مشواره أكثر من 1000 مباراة لم يطرد فيها مطلقاً، مكتفياً بـ46 بطاقة صفراء فقط.وحقق راؤول العديد من الإنجازات عبر مشواره الكروي أبرزها ثلاثية دوري أبطال أوروبا في أعوام 1998 و2000 و2002.فيليب لاميعتبر فيليب لام قائد منتخب ألمانيا بطل كأس العالم 2014 وبايرن ميونخ المتوج بدوري أبطال أوروبا 2013 من أبرز أساطير كرة القدم الذين لم ينالوا بطاقات حمراء.ويأتي هذا رغم حقيقة أن لام كان يلعب كظهير وجناح ولاعب وسط وهي مراكز كلها تستوجب الالتحامات العنيفة.ولكن رغم هذه الحقيقة، فإن فيليب لام كان دائم التداخل على المدافعين في التحامات وانقضاضات لا تتوقف من أجل الظفر بالكرة.وعن ذلك، علق عليه الإسباني بيب غوارديولا مدربه السابق في بايرن ميونخ، قائلا: "فيليب لام ربما أذكى لاعب دربته في تاريخي، إنه من مستوى آخر".أندريس إنييستايبقى أندريس إنييستا أسطورة خط وسط برشلونة ومنتخب إسبانيا أحد أهم لاعبي العالم في جيل الماتادور المتوج بكأس العالم 2010.ولم يتلق اللاعب الذي سجل هدف تتويج إسبانيا بالمونديال في مرمى هولندا أي بطاقة حمراء عبر مشواره الكروي.كريم بنزيمالم يتعرض الفرنسي كريم بنزيما للطرد عبر مسيرته الطويلة في الملاعب سواء بقميص بلاده فرنسا أو مع ريال مدريد وقبله أولمبيك ليون والآن مع الاتحاد السعودي.وخاض بنزيما، المتوج بجائزة الكرة الذهبية 2022، والحاصل 5 مرات على دوري أبطال أوروبا، 819 مباراة على مستوى الأندية لم يحصل خلالها إلا على 17 بطاقة صفراء.وعلى الصعيد الدولي، لعب بنزيما 97 مباراة بقميص فرنسا نال فيها بطاقة صفراء وحيدة.