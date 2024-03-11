الكشف عن سر اجتماع وكيلة هالاند مع برشلونة

وبحسب فابريزيو رومانو خبير سوق انتقالات اللاعبين، فانه "لا تغييرات متوقعة بالنسبة لمستقبل إيرلينغ هالاند".وأضاف "ظهرت شائعات عن ارتباط هالاند بالانتقال إلى برشلونة عقب اجتماع وكيلة أعماله مع ديكو. لكن الحقيقة أن هذا الاجتماع كان متعلقا بإجراء مناقشة حول لاعبين آخرين، وليس بشأن المهاجم النرويجي".واختتم فابريزيو رومانو: "لا يوجد أي شيء بين هالاند وبرشلونة يمكن قوله.. لا سيما وأننا نعرف وضع البارسا الاقتصادي الخاص بالميركاتو الصيفي المقبل".