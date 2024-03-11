قائمة منتخب ليوث العراق للمشاركة في بطولة غرب آسيا

وتستضيف مدينةُ الإحساء في المملكةِ العربية السعودية هذه البطولة للفترة من 20 ولغاية 26 من الشهر الحالي.وسيواجه منتخبنا منتخبَ أستراليا الأولمبي ضمن المجموعةِ الرابعة، على أن يتأهل الفائزُ إلى الدور قبل النهائي، ويلعب الخاسر ضمن دور تحديد المواقع من الخامس حتى الثامن.وضمت القائمة (26) لاعباً هم كل من : وسام علي حميد، ليث ساجد قاسم، سجاد محمد نايف، آدم طالب، كاظم رعد، محمد غالب، موسى علاء، سجاد محمد فاضل، علي كريم، سجاد محمد مهدي، حسين فاهم، مسلم موسى فياض، علي صادق محمود، حيدر عبد الكريم توفيق، ليث ضياء، علي مخلد، أموري فيصل مطشر، هلكورد قيس جعفر، علي حيدر، كرار جعفر، مصطفى نواف زكي، عباس ماجد كعيم، أحمد جاسم لعيبي، علي أكبر طاهر، مؤمل محمود ياسر، مصطفى قابيل مصطفى.