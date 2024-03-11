ريال مدريد يحسم مصير رودريجو

كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الاثنين، موقف ريال مدريد من رحيل نجمه البرازيلي رودريجو، في الصيف المقبل.

واقترب ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، في الصيف المقبل، بعد انتهاء عقده في حديقة الأمراء بحسب العديد من التقارير الصحفية.

ويعتمد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد هذا الموسم، على طريقة 4-4-2 في أغلب المباريات، وعلى الأرجح سيتكون هجوم الميرنجي من الثنائي فينيسيوس جونيور ومبابي.

وبحسب صحيفة "ذا أثليتك" البريطانية، فإن ريال مدريد يرفض رحيل رودريجو في الصيف المقبل، رغم أرقامه المتراجعة هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي.

وسجل رودريجو هذا الموسم 13 هدفا وصنع 8 أخرى، وهو ثالث اللاعبين من حيث المساهمات التهديفية، خلف فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام.

وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد لا يفكر في رحيل رودريجو، ويعتبره أحد نجوم الفريق في المستقبل.

ونفس الأمر بالنسبة لممثلي اللاعب، الذين يدركون أهميته بالنسبة للفريق الملكي، حتى مع اقتراب قدوم كيليان مبابي.