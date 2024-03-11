أكد تقرير صحفي ألماني، اليوم الاثنين، أن بايرن ميونخ يستعد لتوجيه ضربة قوية لريال مدريد، بشأن الكندي ألفونسو ديفيز ظهير الفريق البافاري.

وينتهي عقد ديفيز في قلعة أليانز أرينا، بنهاية الموسم المقبل، وسط أنباء تفيد برغبة ريال مدريد في ضمه خلال الصيف المقبل.

وبحسب شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فمن المقرر إجراء محادثات جديدة بين إدارة بايرن ميونخ وألفونسو ديفيز هذا الأسبوع.

وأضافت أن ماكس إيبرل، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، سيتولى مسؤولية التفاوض مع الظهير الكندي.

وأفادت بأن بايرن ميونخ سيعرض عقدا جديدا على ديفيز يمتد حتى صيف 2029 براتب سنوي يتراوح ما بين 11 إلى 13 مليون يورو.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن ديفيز اشترط الحصول على 20 مليون يورو لتجديد عقده.

ويريد بايرن ميونخ التعرف على موقف ديفيز في أسرع وقت ممكن، لأن هناك نية لبيعه ما لم يقبل عرض التجديد.