دور الـ16 من بطولة كأس العراق ينطلق اليوم.. إليك جدول المباريات

في اللقاء الأول يتطلع نفط ميسان إلى تحقيق الفوز ونيل بطاقة الترشح إلى الدور المقبل، وهو يعول على عاملي الأرض والجمهور لبلوغ الهدف المنشود.ووصل فريق فرسان المملكة إلى المرحلة الحالية عقب تفوقه على دهوك في الدور الثاني بفارق ركلات الجزاء الترجيحية (7 – 6)، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (1 – 1).وأصبحت الفرصة سانحة أمام لاعبي نفط ميسان لرد الدين والثأر من منافسه الكرمة الذي استطاع الفوز على الجار (ميسان).من جانبه يرنو الكرمة لمواصلة مغامرته، لا سيما أنه تغلب في الدور الأول على ميسان بنتيجة (3 – 2)، ثم اجتاز أمانة بغداد بركلات الجزاء (5 – 3)، وبات النادي الوحيد المتأهل إلى ثمن النهائي من الدرجة الممتازة.بدوره يأمل الكهرباء تقديم مستويات جيدة تسهم في تأهله إلى الدور ربع النهائي، عندما يلاعب نوروز، ويستند البرتقالي إلى الثقة التي اكتسبها في المباريات الأخيرة لدوري نجوم العراق، حينما حصد 7 نقاط، من فوزين على نفط الوسط ونفط البصرة، وتعادل بمواجهة دهوك خارج قواعده.وعلى الجانب الآخر طوى ممثل محافظة السليمانية صفحة المرحلة الأولى من دوري نجوم العراق، بعد تعرضه لخسارتين تواليا أمام النجف والحدود، بغية المنافسة بقوة على بطاقة العبور، وينظر مدربه ولي كريم لمواجهة الكهرباء بمثابة الفرصة المثالية لاستعادة التوازن، لما لها من مردودات إيجابية على مستقبل الفريق في الموسم الحالي.