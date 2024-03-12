حافظاً للقرآن وهداف الدوري الفلسطيني.. من هو "محمد بركات" الذي استشهد بغزة؟

وقالت مصادر فلسطينية في غزة إن محمد بركات (39 عاماً) استُشهد مع عدد من أفراد عائلته في قصف إسرائيلي على مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، مساء الأحد 10 مارس/آذار 2024.كما خاض بركات تجربة احترافية خارج فلسطين، حين دافع عن ألوان فريق الشعلة السعودي لموسم واحد عام 2015.وتوّج بركات هدافاً للدوري الممتاز في قطاع غزة مرتين، أولاهما موسم 2012-2013 برصيد 22 هدفاً حين كان لاعباً في صفوف فريق شباب خان يونس، وفي الموسم التالي حافظ على لقبه برصيد 13 هدفاً.وخلال مسيرته في غزة لعب بركات لأندية شباب خان يونس والصداقة واتحاد خان يونس والأهلي الفلسطيني وخدمات الشاطئ.ونعى نادي الوحدات الأردني اللاعب محمد بركات، وكتب عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أسرة نادي الوحدات تهنئ الأسرة الرياضية الفلسطينية باستشهاد النجم الفلسطيني محمد بركات فجر اليوم بعد استهدافه من قبل طيور الظلام الصهيو أمريكية والتي استهدفت المدنيين الأبرياء في قطاع غزة".وأضاف: "سبق لبركات أن شارك في تدريبات الوحدات موسم 2012 إبان حقبة المدير الفني المصري محمد عمر وكان قريباً من التوقيع لـ(الأخضر)، ولكن لم يكتب لها النجاح لظروف خاصة ألمّت باللاعب".وكان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أكد ارتفاع عدد شهداء الحركة الرياضية في فلسطين، جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، والتصعيد في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 157 شهيداً، منهم 90 شهيداً في كرة القدم.وقال الاتحاد في موقعه الرسمي: "تشير آخر إحصائية أعدّها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، إلى أن 22 منشأة رياضية تعرضت للتدمير في الضفة والقطاع، إضافة إلى اعتقال 5 رياضيين".وتابع: "بحسب الإحصائية، فقد استُشهد 23 طفلاً و67 شاباً من لاعبي كرة القدم، في شطري الوطن، مع الإشارة إلى أن هذا العدد ليس نهائياً في ظل وجود مفقودين، وقلة المصادر لا سيما في قطاع غزة".