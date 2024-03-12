Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان السومرية
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
عبطان بشأن قانون الانتخابات: الكثير من القوى السياسية ضد تعديله
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

حافظاً للقرآن وهداف الدوري الفلسطيني.. من هو "محمد بركات" الذي استشهد بغزة؟

رياضة

2024-03-12 | 05:10
حافظاً للقرآن وهداف الدوري الفلسطيني.. من هو &quot;محمد بركات&quot; الذي استشهد بغزة؟
1,244 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

استشهد لاعب منتخب فلسطين السابق لكرة القدم وهداف الدوري في غزة، محمد بركات، في قصف إسرائيلي استهدف مدينة خان يونس، لينضم إلى قائمة طويلة من شهداء الحركة الرياضية بالقطاع منذ بداية العدوان الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

استشهاد اللاعب محمد بركات في غزة
وقالت مصادر فلسطينية في غزة إن محمد بركات (39 عاماً) استُشهد مع عدد من أفراد عائلته في قصف إسرائيلي على مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، مساء الأحد 10 مارس/آذار 2024.

ويعد محمد بركات أحد أبرز نجوم كرة القدم الفلسطينية في السنوات الأخيرة، وكان أول لاعب يصل إلى حصيلة 100 هدف في الدوري الممتاز على مستوى قطاع غزة، ودافع عن ألوان العديد من الأندية الفلسطينية، وهو الهداف التاريخي للبطولة.

كما خاض بركات تجربة احترافية خارج فلسطين، حين دافع عن ألوان فريق الشعلة السعودي لموسم واحد عام 2015.

وكذلك كان على مقربة من الانضمام لنادي الوحدات الأردني عام 2012 وشارك معه في عدة مباريات ودية، لكن ظروفاً خاصة به حالت دون انضمامه للفريق بشكل رسمي.

محمد بركات هداف الدوري الفلسطيني
وتوّج بركات هدافاً للدوري الممتاز في قطاع غزة مرتين، أولاهما موسم 2012-2013 برصيد 22 هدفاً حين كان لاعباً في صفوف فريق شباب خان يونس، وفي الموسم التالي حافظ على لقبه برصيد 13 هدفاً.

وخلال مسيرته في غزة لعب بركات لأندية شباب خان يونس والصداقة واتحاد خان يونس والأهلي الفلسطيني وخدمات الشاطئ.

ونعى نادي الوحدات الأردني اللاعب محمد بركات، وكتب عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أسرة نادي الوحدات تهنئ الأسرة الرياضية الفلسطينية باستشهاد النجم الفلسطيني محمد بركات فجر اليوم بعد استهدافه من قبل طيور الظلام الصهيو أمريكية والتي استهدفت المدنيين الأبرياء في قطاع غزة".

وأضاف: "سبق لبركات أن شارك في تدريبات الوحدات موسم 2012 إبان حقبة المدير الفني المصري محمد عمر وكان قريباً من التوقيع لـ(الأخضر)، ولكن لم يكتب لها النجاح لظروف خاصة ألمّت باللاعب".

يذكر أن الشهيد محمد بركات كان حافظاً للقرآن الكريم كاملاً، وهو من مواليد عام 1984، متزوج، وخريج جامعة الأقصى، حيث كان يعمل مدرساً للغة الإنجليزية، وبدأ مسيرته الكروية مع فريق مسجد الإمام الشافعي قبل أن يلتحق بنادي شباب خان يونس.

حصيلة شهداء الحركة الرياضية الفلسطينية
وكان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أكد ارتفاع عدد شهداء الحركة الرياضية في فلسطين، جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، والتصعيد في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 157 شهيداً، منهم 90 شهيداً في كرة القدم.

وقال الاتحاد في موقعه الرسمي: "تشير آخر إحصائية أعدّها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، إلى أن 22 منشأة رياضية تعرضت للتدمير في الضفة والقطاع، إضافة إلى اعتقال 5 رياضيين".

وتابع: "بحسب الإحصائية، فقد استُشهد 23 طفلاً و67 شاباً من لاعبي كرة القدم، في شطري الوطن، مع الإشارة إلى أن هذا العدد ليس نهائياً في ظل وجود مفقودين، وقلة المصادر لا سيما في قطاع غزة".
>> انضم الى السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
سنشتري اللحوم مهما كان سعرها
سنشتري اللحوم مهما كان سعرها
سنقاطع اللحوم
سنقاطع اللحوم
سنبحث عن بديل
سنبحث عن بديل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

النجف.. ضـبط مدير شــرطــة الأحــداث متلبّساً برشوة "300 ألف دينار"
Play
النجف.. ضـبط مدير شــرطــة الأحــداث متلبّساً برشوة "300 ألف دينار"
08:59 | 2024-03-12
"من أين لك هذا".. دعوات لدعم جهود ملاحقة الفاسدين داخل وخارج العراق
Play
"من أين لك هذا".. دعوات لدعم جهود ملاحقة الفاسدين داخل وخارج العراق
07:45 | 2024-03-12
بعد ديالى.. عمليات وعد الحق تمتد الى كركوك وصلاح الدين
Play
بعد ديالى.. عمليات وعد الحق تمتد الى كركوك وصلاح الدين
15:33 | 2024-03-11
بهدف المراقبة وضبط الأسعار.. اعتقال عدد من تجار المواشي في بغداد
Play
بهدف المراقبة وضبط الأسعار.. اعتقال عدد من تجار المواشي في بغداد
08:40 | 2024-03-11
صلاح الدين... تسعيرة ثابتة على اللحوم الحمراء
Play
صلاح الدين... تسعيرة ثابتة على اللحوم الحمراء
06:11 | 2024-03-11
إرادات الكتل تعيق تشكيل مجلس الاتحاد
Play
إرادات الكتل تعيق تشكيل مجلس الاتحاد
05:56 | 2024-03-11
فقرة انتخاب رئيس البرلمان تغيب عن جدول اعمال الجلسات
Play
فقرة انتخاب رئيس البرلمان تغيب عن جدول اعمال الجلسات
02:52 | 2024-03-11
"كراجات" وهمية تستغل الأرصفة وقطع الأراضي السكنية.. بغداديون يعانون
Play
"كراجات" وهمية تستغل الأرصفة وقطع الأراضي السكنية.. بغداديون يعانون
10:28 | 2024-03-10
الكشف عن "حقائق مهمة" تخص افتتاح معمل الحديد في البصرة (فيديو)
Play
الكشف عن "حقائق مهمة" تخص افتتاح معمل الحديد في البصرة (فيديو)
14:05 | 2024-03-09
ارتفاع أسعار السلع ينهك أهالي النجف
Play
ارتفاع أسعار السلع ينهك أهالي النجف
08:15 | 2024-03-08
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
رمضان السومرية
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.