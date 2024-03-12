حافظاً للقرآن وهداف الدوري الفلسطيني.. من هو "محمد بركات" الذي استشهد بغزة؟

استشهاد اللاعب محمد بركات في غزة
وقالت مصادر فلسطينية في غزة إن محمد بركات (39 عاماً) استُشهد مع عدد من أفراد عائلته في قصف إسرائيلي على مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، مساء الأحد 10 مارس/آذار 2024.
ويعد محمد بركات أحد أبرز نجوم كرة القدم الفلسطينية في السنوات الأخيرة، وكان أول لاعب يصل إلى حصيلة 100 هدف في الدوري الممتاز على مستوى قطاع غزة، ودافع عن ألوان العديد من الأندية الفلسطينية، وهو الهداف التاريخي للبطولة.
كما خاض بركات تجربة احترافية خارج فلسطين، حين دافع عن ألوان فريق الشعلة السعودي لموسم واحد عام 2015.
وكذلك كان على مقربة من الانضمام لنادي الوحدات الأردني عام 2012 وشارك معه في عدة مباريات ودية، لكن ظروفاً خاصة به حالت دون انضمامه للفريق بشكل رسمي.
محمد بركات هداف الدوري الفلسطيني
وتوّج بركات هدافاً للدوري الممتاز في قطاع غزة مرتين، أولاهما موسم 2012-2013 برصيد 22 هدفاً حين كان لاعباً في صفوف فريق شباب خان يونس، وفي الموسم التالي حافظ على لقبه برصيد 13 هدفاً.
وخلال مسيرته في غزة لعب بركات لأندية شباب خان يونس والصداقة واتحاد خان يونس والأهلي الفلسطيني وخدمات الشاطئ.
ونعى نادي الوحدات الأردني اللاعب محمد بركات، وكتب عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أسرة نادي الوحدات تهنئ الأسرة الرياضية الفلسطينية باستشهاد النجم الفلسطيني محمد بركات فجر اليوم بعد استهدافه من قبل طيور الظلام الصهيو أمريكية والتي استهدفت المدنيين الأبرياء في قطاع غزة".
وأضاف: "سبق لبركات أن شارك في تدريبات الوحدات موسم 2012 إبان حقبة المدير الفني المصري محمد عمر وكان قريباً من التوقيع لـ(الأخضر)، ولكن لم يكتب لها النجاح لظروف خاصة ألمّت باللاعب".
يذكر أن الشهيد محمد بركات كان حافظاً للقرآن الكريم كاملاً، وهو من مواليد عام 1984، متزوج، وخريج جامعة الأقصى، حيث كان يعمل مدرساً للغة الإنجليزية، وبدأ مسيرته الكروية مع فريق مسجد الإمام الشافعي قبل أن يلتحق بنادي شباب خان يونس.
حصيلة شهداء الحركة الرياضية الفلسطينية
وكان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أكد ارتفاع عدد شهداء الحركة الرياضية في فلسطين، جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، والتصعيد في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 157 شهيداً، منهم 90 شهيداً في كرة القدم.
وقال الاتحاد في موقعه الرسمي: "تشير آخر إحصائية أعدّها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، إلى أن 22 منشأة رياضية تعرضت للتدمير في الضفة والقطاع، إضافة إلى اعتقال 5 رياضيين".
وتابع: "بحسب الإحصائية، فقد استُشهد 23 طفلاً و67 شاباً من لاعبي كرة القدم، في شطري الوطن، مع الإشارة إلى أن هذا العدد ليس نهائياً في ظل وجود مفقودين، وقلة المصادر لا سيما في قطاع غزة".